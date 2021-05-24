Правозащитники признали Протасевича политзаключенным

Белорусские правозащитные организации признали, блогера Романа Протасевича политзаключенным, говорится в заявлении правозащитного центра «Весна».

Протасевич обвиняется властями Беларуси в совершении преступлений по ч. 1 ст. 293 УК (Организация массовых беспорядков), ч. 1 ст. 342 УК (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и ч. 3 ст. 130 УК (Разжигание сациональной розни).

На основании этого Роман Протасевич внесен в национальный список террористов, объявлен в международный розыск. Запрос о его эсктрадиции также был направлен властями Беларуси властям Польши.

«Преследование блогера Романа Протасевича осуществляется властями Беларуси в период острого кризиса с правами человека в стране, который начался после объявления президентских выборов в мае прошлого года и продолжается до сих пор. Данный кризис сопровождается бепрецедентными политическими репрессиями в отношении граждан страны, жертвами которого уже стали тысячи человек – мужчин и женщин, пенсионеров и студентов, представителей широких кругов белорусского общества. Всех их объединяет то, что они имеют другие взгляды на развитие страны, требуют проведения честных выборов и обеспечения прав человека для всех без исключения граждан Беларуси», - отмечается в заявлении.

«Публичная деятельность Романа Протасевича является ничем иным, как мирной реализацией свобод, гарантированных как Конституцией Республики Беларусь, так и международными нормами права в области прав человека – свободы поиска и распространения информации, выражения своего мнения и др. Согласно международным стандартам свободы выражения мнения, никто не может подвергаться любого рода ограничениям, лишению прав или санкциям по причине собственных мнений или убеждений», - подчеркивается в заявлении.

«Обвинение Романа Протасевича в разжигании социальной розни в отношении чиновников, милиции и других должностных лиц является, по нашему мнению, ничем иным, как преследованием за критику действующей власти. Статья 130 УК призвана прежде всего защищать от разжигания вражды уязвимые группы общества, а не представителей государственной власти от пусть и жесткой критики в их адрес. Нами неоднократно уточнялось, что представители государственных органов власти не являются отдельной социальной группой», - также сказано в заявлении.

«В связи с этим мы считаем преследование Романа Протасевича политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мнения, а его самого политическими заключенными в соответствии с п. 3.1(а) Руководства по определению понятия "политический заключенный", и требуем от властей Беларуси немедленного освобождения Романа Протасевича и прекращения уголовного преследования в отношении него. Освобождения произвольно задержанной Софии Сапега. Освобождения всех политических заключенных и прекращения политических репрессий в стране», - заявили правозащитники.