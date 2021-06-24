Последнее обновление: 24.06.2021 13:25

Еще ряд Telegram-каналов признан в Беларуси экстремистскими

По заявлениям прокуратуры Центрального района Минска информпродукция Telegram-каналов «Лебяжий 97%», «Лебяжий 97 % чат», «Центральный 97%» признана экстремистской. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Прокуратура Центрального района Минска проанализировала информационные сообщения, размещенные в Telegram-каналах «Лебяжий 97%», «Лебяжий 97 % чат», «Центральный 97%». Установлено, что на указанных интернет-ресурсах публикуются информационные сообщения с призывами к участию с несанкционированных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, применению насилия к представителям органов государственной власти, в том числе сотрудникам органов внутренних дел, а также сообщения оскорбительного характера, разжигающие социальную вражду и рознь, содержащие пропаганду насильственных действий по мотивам вражды и ненависти в отношении группы граждан по профессиональному признаку», - написало ведомство.

Исходя из этого, информационная продукция вышеперечисленных Telegram-каналов признана "экстремистскими материалами".

«Опубликование либо размещение материалов из названных Telegram-каналов впредь будет влечь наступление ответственности по ст. 19.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях», - предупреждает Генпрокуратура.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование