Spotify уже доступен в Беларуси, дороже чем в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля стал доступен на территории Беларуси, сообщила пресс-служба компании. Любителям музыки предлагается бесплатный доступ (+реклама)и премиум подписка.

Услуга Spotify Premium обойдется в $4,99, семейный (доступ для 6 человек) будет стоить $7,99 в месяц, Spotify Premium для двоих - $ 6,49, Spotify Premium для студентов - $2,49 в месяц.

в США подписка на Spotify Premium стоит $9,99 в месяц, тариф для семьи — $14,99, для двоих — $12,99, для студентов — $5,99.

В России индивидуальная подписка стоит 169 российских рублей в месяц ($2,39), на двоих — 219 ($3,09), семейная на 6 человек — 269 ($3,80)