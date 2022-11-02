Беларусь за 9 месяцев расширила внешний канал в Интернет на 240 Гбит/с

Беларусь за 9 месяцев 2022 года расширила внешний канал для доступа в сеть Интернет всего лишь на 240 Гбит/с до 2470 Гбит/с, сообщило Минсвязи РБ.

На 1 октября 2022 г. количество абонентов, подключенных по оптике, составило порядка 2,887 млн. и увеличилось с начала года более чем на 48 тысяч.

Всего количество абонентов стационарного широкополосного доступа к сети Интернет на 1 октября составило 3107,2 тыс. при уровне проникновения 33,6 единиц на 100 жителей.

За январь-сентябрь количество абонентов IP-телевидения увеличилось на 109,5 тыс. и составило 2442,5 тыс. абонентов.

На 1 октября 2022 года общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи в республике составило 11 822 тыс. Уровень проникновения сотовой подвижной электросвязи в республике составил 127,7 абонента на 100 жителей.

Сотовой подвижной электросвязью второго и третьего поколения охвачено 99,3 процентов и 98,4 процентов территории республики соответственно, на которой проживает 99,9 процентов населения. За отчетный период введена в эксплуатацию 501 базовая станций стандарта LTE, что позволило увеличить охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи данного стандарта до 97,9 процентов.

Количество абонентов беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет за девять месяцев 2022 года составило 8 227,6 с проникновением услуг в 88,9 ед. на 100 жителей.