Последнее обновление: 22.06.2021 14:37

МИД РБ: Санкции ЕС граничат с объявлением экономической войны

Евросоюз продолжает целенаправленные деструктивные действия против населения Беларуси, чтобы "иссушить режим (Лукашенко) финансово".

Так МИД РБ прокомментировал введенные против властей Беларуси санкции со стороны ЕС, США и других стран, сравнив это решение с объявлением экономической войны.

«…продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы, якобы, "иссушить режим финансово". По сути это граничит с объявлением экономической войны», - говорится в официальном комментарии МИД РБ.

В МИД пообещали сделать «все возможное для защиты своих граждан и субъектов хозяйствования» и пригрозили ответными рестрикциями.

«Евросоюз преднамеренно раскручивает санкционную спираль, выбираться из которой всем сторонам все сложнее и сложнее. Такой подход не оставляет ни времени, ни пространства для поиска "окон возможностей" по выходу из сложившейся ситуации в отношениях Беларуси с ЕС, США, Великобританией и Канадой. Призываем все страны и евроструктуры, бегущие наперегонки по "тропе санкционной войны", прислушаться к голосу разума и подумать о будущем», - сказано в сообщении.

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