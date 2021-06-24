Последнее обновление: 24.06.2021 18:32

Секторальные санкции ЕС против режима Лукашенко вступают в силу с 25 июня

Совет ЕС опубликовал документ с перечислением секторальных экономических санкций ЕС против режима Лукашенко, которые вступают в силу с 25 июня.

Согласно документу, ЕС запретил кредитование трех госбанков - Беларусбанка, Белинвестбанка, Белагропромбанка.

Кроме того, санкции вводят запрет на кредитование госкомпаний и покупку ценных бумаг РБ со сроками погашения более 3 месяцев.

Документом вводится запрет на импорт хлористого калия из Беларуси, а также других удобрений, содержащих азот, фосфор и калий, за исключением контрактов, заключенных до 25 июня 2021 года.

Также санкции вводят запрет на импорт из Беларуси нефтепродуктов из битумной нефти, нефтяного газа и т.д.

ЕС также запретил поставку в Беларусь сырья и оборудования для производства сигарет, включая фильтры, сигаретную бумагу, ароматизаторы для табака.

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