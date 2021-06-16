Последнее обновление: 16.06.2021 11:37

Послы ЕС одобрили визовые санкции против беларусских властей

Послы ЕС одобрили расширение визовых санкций и замораживание активов 78 человек и 7 организаций, которые ответственны за репрессии в Беларуси.

«Послы ЕС одобрили введение запрета на выдачу виз и замораживание активов 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair в Минке», - сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в твитер.

«Дальнейшие санкционные решения по Беларуси можно ожидать 21 июня, когда встретятся министры иностранных дел ЕС», - напомнил он.

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