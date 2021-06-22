Последнее обновление: 22.06.2021 10:36

График экспорта нефти из РФ на III квартал не предусматривает поставок на Нафтан

График экспорта на третий квартал 2021 года не предусматривает поставку нефти на белорусский НПЗ «Нафтан».

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на копию документа.

Графиком в третьем квартале предусмотрена поставка только 2,36 млн т на Мозырский НПЗ. Во втором квартале в графике были указаны поставки на Новополоцкий НПЗ и Мозырский НПЗ в объеме по 2,25 млн тонн.

Минфин США 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности НПЗ "Нафтан".

В результате, в мае крупные российские нефтяные компании, в частности «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», перестали отправлять сырье на "Нафтан". Поставка нефти на завод осуществлялась мелкими компаниями.

Впрочем, отсутствие завода в графике вовсе не означает прекращение поставок нефти на Нафтан. Нефть поставляется на НПЗ на уровне не ниже технологического минимума поставщиками, которые не особо опасаются возможных санкций со стороны США, возможно, с использованием серых и черных схем и поставками по ж/д.

Факт, что Нафтан будет обеспечен российской нефтью, подтверждает упомянутый экспортный график, согласно которому Беларусь в 3-м квартале планирует экспортировать в ФРГ 450 тыс. тонн нефти собственной добычи и не собирается бросать этот ресурс на спасение Нафтана. Во втором квартале Беларусь экспортировала в ФРГ около 440 тыс. тонн нефти.

Загрузка Нафтана – не единственная проблема, которую агрохунте предстоит решать в нефтяном секторе в 3 квартале на фоне 4- пакета и последующих секторальных санкций со стороны ЕС, США и других стран.

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