Последнее обновление: 21.06.2021 17:40

Минюст потребовал от БАЖ документы за 3,5 года работы

Минюст Беларуси потребовал от Белорусской ассоциации журналистов документы за три с половиной года работы, отведя на выполнение требования всего 2 дня.

Среди документов, которые требует предоставить Минюст, есть списки участников журналистского объединения, заявления на вступление в БАЖ, протоколы заседаний, все входящие и исходящие письма за три с половиной года, а также финансовая документация и другое, сообщает БАЖ.

Некоторые из документов, которые требует Минюст, находятся в Следственном комитете со времени обыска в офисе организации.

«Примечательно, что запрос Минюста от 9 июня организация получила только через 12 дней. Теперь представитель ведомства сообщил, что документы БАЖ ждут в Минюсте до утра среды», - подчеркивают в БАЖ.

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