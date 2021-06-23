Последнее обновление: 23.06.2021 13:36

Основательнице Пресс-клуба Юлии Слуцкой продлен срок содержания под стражей

Белорусские власти продлили Юлии Слуцкой, Сергею Ольшевскому, Алле Шарко и Петру Слуцкому срок содержания под стражей до 22 августа.

Об этом сообщает телеграм-канал Пресс-клуба.

22 июня в Варшаве состоялась церемония вручения наград Пресс-клуба Польши и Международной ассоциации пресс-клубов. Основательница Пресс-клуба Беларуси Юлия Слуцкая награждена Премией Международной ассоциации пресс-клубов за свободу слова.

Журналистки “Белсата” Катерина Андреева и Дарья Чульцова стали обладательницами Специальной награды имени Дариуша Фикуса.

Юлия Слуцкая, Сергей Ольшевский, Алла Шарко и Петр Слуцкий находятся в СИЗО с 22 декабря 2020-го.

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