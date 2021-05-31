Власти Беларуси допросили главреда Hrodna.life

Главный редактор гродненского издания Hrodna.life Алексей Шота покинул отделение милиции в воскресенье, 30 мая, спустя несколько часов после задержания. Во время осмотра у него забрали ноутбук, телефон, три старых жестких диска, а также зонт.

Вскоре после освобождения Шоты силовики пришли к редактору спецпроектов издания Ирине Новик. Она тоже проходит по административному делу об "экстремистских материалах".

Речь идет о деле, заведенном в отношении редакции Hrodna.life зимой по статье о распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов. Милиция нашла на сайте издания несколько ссылок на Telegram-канал, признанный экстремистским. В марте главного редактора издания оштрафовали суммарно на 425 базовых величин (12325 белорусских рублей, или около 3990 евро).