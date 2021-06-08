Последнее обновление: 08.06.2021 18:31

Боррель: ЕС учтет поддержку России при обсуждении санкциях против властей Беларуси

Европейский союз будет учитывать оказываемую Россией поддержку Беларуси при обсуждении санкций против белорусских властей.

Об этом во вторник заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на заседании Европарламента в Страсбурге, передает ТАСС.

"Мы знаем, что поддержка России, недавно предоставившей Минску новый грант ($500 млн кредита) важна для Лукашенко. Это будет учтено, когда Европейский союз вновь будет обсуждать санкции", - сказал Боррель.

Он заверил евродепутатов в том, что власти ЕС "сделают все возможное, чтобы бороться с диктатурой и одновременно выразить солидарность с гражданским обществом". "Мы проведем с этой целью международную конференцию по Беларуси и продолжим обсуждение перспектив экономической помощи", - пояснил Боррель.

По его словам, "санкции должны быть направлены против Лукашенко и его окружения, но не должны причинять ущерб обычным гражданам".

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