Последнее обновление: 08.06.2021 18:31

Боррель надеется, что ЕС все же примет решение о санкциях против режима Лукашенко

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель надеется, что страны Евросоюза сплоченно примут решение о новых санкциях режима Лукашенко.

Соответствующее заявление он сделал.

"Я надеюсь, что страны Европейского союза будут едины в решении о новых санкциях в отношении белорусских властей. Мы должны ответить на их действия", - заявил Боррель во вторник, выступая в Европейском парламенте, передает ТАСС.

По словам дипломата, в этот раз ЕС будет принимать решение о санкциях, прямо затрагивающих экономику Белоруссии.

Боррель напомнил, что в настоящее время в белорусских тюрьмах содержатся около 450 политических заключенных (472 человека признаны политзаключенными).

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