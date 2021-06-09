Выявленный в Индии COVID-штамм зафиксировали в 74 странах

Штамм COVID-19 - B.1.617.2, впервые выявленный в Индии, и который Всемирная организация здравоохранения маркирует, как Delta, был зафиксирован минимум в 74 странах и территориях.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Укринформ.

Отмечается, что еще 12 стран не указали, какой именно подвид варианта они зафиксировали.

Статистика по другим штаммам коронавируса в мире выглядит следующим образом: вариант B.1.1.7, происхождением из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как Alfa, зафиксировали в 161 стране и территории, вариант Beta (B.1.351) из Южной Африки - в 115 странах и территориях, вариант Gamma (P.1) из Бразилии - в 64-х.

В ВОЗ отметили, что несмотря на глобальную тенденцию к уменьшению новых случаев COVID-19 в течение последних пяти-шести недель, частота появления случаев заражения коронавирусом и смертей остается высокой, а во многих странах мира наблюдается значительное их увеличение.