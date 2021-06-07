В мире число заражений коронавирусом превысило 174,05 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 174052586 (+310160 за сутки) по данным Worldometer на 7:00 7 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3744029 (+7055) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 13243957 (-136945) человек, из них 87133 (-262) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 157064600 (+440050) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34210782 (+6408) случаями заражения, Индия – 28909604 (+101232), Бразилия – 16947062 (+39637), Франция – 5712753 (+5070) и Турция – 5287980 (+5386). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 101232, Бразилия – 39637, Колумбия – 24050, Аргентина – 16415, Россия – 9163. Беларусь (943) – на 46 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 612366, Бразилия – 473495, Индия – 349229, Мексика – 228754 и Перу – 186511. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 2445, Бразилия – 866, Колумбия – 539, Перу – 438, Россия – 351. Беларусь – на 52 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 399852 случая заражения коронавирусом и 2910 смертей.