В мире число заражений коронавирусом превысило 173,33 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 173332025 (+407353 за сутки) по данным Worldometer на 8:58 5 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3727759 (+10061) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 13511545 (-3047325) человек, из них 88095 (-816) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 156092721 (+444617) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34192023 (+16925) случаями заражения, Индия – 28693835 (+121476), Бразилия – 16841954 (+38482), Франция – 5701029 (+6953) и Турция – 5276468 (+6169). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 121476, Бразилия – 38482, Аргентина – 30950, Колумбия – 30000, США – 16925. Беларусь (1183) – на 48 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 612240, Бразилия – 470968, Индия – 344101, Мексика – 228362 и Перу – 185813. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3382, Бразилия – 1184, Аргентина – 538, Колумбия – 537, США – 520. Беларусь – на 58 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 398052 случая заражения коронавирусом и 2892 смерти.