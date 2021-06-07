Италия остановила процедуру аккредитации нового посла РБ

Италия отказала нынешнему пресс-секретарю МИД РБ Анатолию Глазу в выдаче агремана и не станет принимать его в качестве посла.

Как пишет издание Corriere della Sera, решение вопроса затянулось на несколько месяцев, а источники издания в МИД Италии говорят о необходимости проявлять осторожность и не торопиться.

Возглавить диппредставительство Беларуси в Италии пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз может после одобрения президента страны Серджио Маттареллы.

«Мы приветствуем решение Италии отказать Анатолию Глазу в выдаче агремана, что означает отказ принять его в Риме в качестве посла Беларуси. Помимо того, что у Лукашенко нет легитимности для назначения послов, Глаз не отвечает базовым требованиям дипломата», - заявил глава Кабинета представителей Тихановской Валерий Ковалевский.

«После выборов 9 августа 2020 года пресс-секретарь МИДа публично демонстрирует крайнюю степень неуважения к основным свободам и правам человека и человеческому достоинству беларусов и не может представлять беларусский народ на международной арене. В своих международных контактах мы настаивали и продолжим настаивать на том, что Лукашенко более не имеет права назначать послов. Мы также призываем послов иностранных государств воздержаться от вручения верительных грамот Лукашенко», - отметил Ковалевский.

Глаз дважды за свою карьеру работал в посольстве Беларуси в Италии.