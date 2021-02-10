Италия не признает Лукашенко и требует освобождения политзаключенных

Италия не признала победу Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, осуждает жестокость силовиков по отношению к мирным протестующим и призывает к немедленному освобождению политических заключенных.

Об этом заявил глава Комитета по иностранным делам парламента Италии Пьер Фасино во время онлайн выступления Светланы Тихановской перед комитетом.

«То, что вы выступаете в парламенте, де-факто признает важность вашей борьбы за свободу. И мы не можем оставаться безразличными. Итальянский парламент – это место, где ваш голос будет услышан», – отметил член Комитета Маурицио Лупи.

Тихановская призвала власти Италии проявить решительность и предпринять конкретные действия в отношении режима в Беларуси: настоять на освобождении политических заключенных и расширить санкции против «кошельков» Лукашенко.

Он также призвала Италию принять участие в международном расследовании преступлений против человечности, совершенных режимом.