Последнее обновление: 27.08.2020 00:00

Путин и Конте обсудили ситуацию в Беларуси

Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре обсудили обстановку в Беларуси. Беседа состоялась по инициативе итальянской стороны.

«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Беларуси с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела Республики и давления на ее руководство. Высказано понимание, что сейчас главное – не допустить какой-либо эскалации», - говорится в сообщении Кремля.



blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование