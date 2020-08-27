Путин и Конте обсудили ситуацию в Беларуси

Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре обсудили обстановку в Беларуси. Беседа состоялась по инициативе итальянской стороны.

«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Беларуси с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела Республики и давления на ее руководство. Высказано понимание, что сейчас главное – не допустить какой-либо эскалации», - говорится в сообщении Кремля.