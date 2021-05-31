В мире число заражений коронавирусом превысило 171,03 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 171033238 (+395179 за сутки) по данным Worldometer на 6:50 31 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3556724 (+7885) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 14339237 (-130037) человек, из них 91989 (-31) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 153137277 (+517331) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34043068 (+7750) случаями заражения, Индия – 28046957 (+153485), Бразилия – 16515120 (+43520), Франция – 5666113 (+8541) и Турция – 5242911 (+6933). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 153485, Бразилия – 43520, Аргентина – 21346, Колумбия – 20218, Россия – 9694. Беларусь (1178) – на 39 (+9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 609544, Бразилия – 462092, Индия – 329127, Мексика – 223455 и Великобритания – 127781. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3129, Бразилия – 950, Колумбия – 535, Мексика – 387, Россия – 355. Беларусь – на 52 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 393807 случаев заражения коронавирусом и 2841 смерть.