Лукашенко назвал БелАЭС суперчистым источником энергии

Правящий наиболее пострадавшей от Чернобыльской аварии страной Лукашенко назвал Белорусскую АЭС суперчистым источником энергии и призвал чиновников не париться по поводу экспорта электроэнергии, потому что Беларуси самой не будет ее хватать, «если разумно развернемся».

"Хочу вас попросить, чтобы вы особо не дергались и не парились, как в народе говорят, по поводу "ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать". Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии. Это суперчистый источник энергии, он нужен везде и во всем: начиная от жилья до промышленности и самой атомной станции", - сказал сегодня пенсионер на мини-совещании по работе БелАЭС.