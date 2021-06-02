Последнее обновление: 02.06.2021 13:26

«Транснефть» в июне имеет заявки на поставки нефти только на Мозырский НПЗ

«Транснефть» осуществляет поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Беларуси в полном соответствии с существующими заявками. В июне такие заявки поступили только на поставку нефти на Мозырский НПЗ. Об этом сообщил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов в рамках телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.

«Что касается планов транспортировки (нефти) в отношении белорусских НПЗ. Как вы знаете, наша компания осуществляет транспортировку в соответствии с заявками, которые мы получаем от производителей нефти. Относительно июня если говорить, то сейчас мы имеем заявки только в отношении Мозырского НПЗ», - сказал Андронов, которого цитирует ТАСС.

По его словам, эта ситуация не повлияет на показатели операционной деятельности компании.

«В отношении объемов нефтепродуктов, как они могут повлиять. Мы не видим каких-то серьезных факторов, которые могли бы повлиять на деятельность нашей компании», - добавил он.

Ранее сообщалось, что «Транснефть» в мае планировала снизить поставки нефти в Беларусь вдвое, до 608 тыс. тонн.

Минфин США 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна «Белнефтехим», его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности НПЗ «Нафтан». По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.

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