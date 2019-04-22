Последнее обновление: 22.04.2019 10:49

Минэнерго РФ ответило на сообщения о поставляемой в Беларусь некачественной нефти

Ухудшение качества нефти из РФ в трубопроводе "Дружба" носит технический характер и не связано с вопросами взаимоотношений с Беларусью в нефтегазовой сфере на средне- и долгосрочную перспективу, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.

"В связи с многочисленными публикациями в СМИ по теме ухудшения качества российской нефти, транспортируемой в западном направлении, Минэнерго России отмечает, что проблема носит технический характер и не связана с вопросами, которые обсуждаются с белорусскими партнерами в части взаимоотношений в нефтегазовой сфере на средне- и долгосрочную перспективу", - сообщили в министерстве.

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