Последнее обновление: 04.09.2017 15:42

Россия в этом году поставит в Беларусь порядка 24 млн т нефти - Дворкович

В этом году Россия поставит в Беларусь порядка 24 млн тонн нефти, согласно индикативному балансу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Будет поставлено 24 млн тонн. Но как их будет использовать белорусская сторона - это их дело. Небольшие отклонения (в объемах) всегда могут быть, но они не будут существенными. В балансе - 24 млн тонн и мы строим все графики, чтобы получить около 24 млн тонн", - сказал он.

При этом А.Дворкович не пояснил, по какой схеме будут осуществляться поставки нефти.

В 2016 году Россия сократила поставки в Беларусь нефти с 24 до 18,4 млн т из-за разногласий в подходах к определению цены газа. Во втором квартале 2017 года разногласия были урегулированы, а в протоколах переговоров двух государств было отмечено, что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн тонн нефти.

Тем не менее в 1-м квартале РФ поставила в Беларусь 4 млн т, во 2-м квартале - 5 млн т. В 3-м квартале поставки запланированы в объеме 4,5 млн тонн. Снижение поставок, в частности, объясняется снижением потребления нефти внутри республики, так как НПЗ страны проходят этап модернизации.

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