БНК все-таки поставит партию А-95 в Украину в июне

В июне Белорусская нефтяная компания поставит в Украину около 10 тыс. т бензина марки А-95, сообщает enkorr со ссылкой на источник в белорусской нефтяной отрасли.

По словам собеседников издания, решение было принято после резонанса, который получила новость о намерении БНК обнулить поставки этой марки в июне.

«В пятницу (28 мая – ред.) вопрос вновь был вынесен на обсуждение, сегодня уже есть решение, будет около 10 тыс. т», – сообщил собеседник.

В пятницу, 28 мая enkorr со ссылкой на держателей терм-контрактов на поставку бензина от БНК сообщил, что компания не подтверждает поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь. Эту информацию подтвердили и в государственной «Укргаздобыче».

«Как и другие контрагенты, мы получили уведомление, что в июне поставок бензина А-95 по TERM-контрактам в Украину не будет. Беларусь – крупнейший поставщик бензина А-95 по TERM-контрактам в Украину. Да, достаточно неожиданно обрезали», — сообщил директор по коммерческим вопросам УГД Сергей Федоренко.

К вечеру Белорусская нефтяная компания заявила, что не выдавала никаких запретов на поставку бензинов. При этом заместитель генерального директора компании «БНК-Украина» Сергей Мельников допустил, что объем поставок может снизиться в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ.