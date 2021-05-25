Швеция отозвала кредитные гарантии предприятиям "Минскэнерго" и "Брестэнерго"

Шведское агентство по экспортным кредитам (EKN) отзывает свои оферты по гарантиям кредитов в рамках сделки по продаже газовых турбин между компанией Siemens двумя государственными компаниями в Беларуси - "Минскэнерго" и "Брестэнерго".

Решение было принято на заседании совета директоров во вторник, сообщает ТАСС со ссылкой на шведствое агентство ТТ.

"EKN имеет многолетний опыт в установлении требований и принятии последующих мер в отношении рисков для прав человека при операциях в проблемных странах, - прокомментировала генеральный директор EKN Анна-Карин Ятко. - Мы считаем, что в отношении этой сделки нет условий для требуемых нами мер".