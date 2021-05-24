Минтранс Беларуси облажался с автором сообщения о минировании рейса Rynair

Сообщение о минировании самолёта Raynair, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, было подписано "солдатами ХАМАС".

Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Минске директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций РБ Артем Сикорский, передает Интерфакс-Запад.

"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники "Делфи экономик форум" возвращаются домой рейсом ОР-4978. В этот самолёт заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом".

Сикорский отметил, что письмо поступило на электронную почту аэропорта "Минск" с сервиса protonmail (ред. – других безопасных почтовых сервисов спецслужбы не знают) на английском языке.

Директор Департамента по авиации подчеркнул, что "информация сразу была доведена экипажу, он мог вернуться во Львов, Киев, сесть в Варшаве или лететь в Вильнюс, но сам принял решение сесть в Минске".

По словам А.Сикорского, командиром экипажа было принято правильное и смелое решение. "Мы сегодня высказали благодарность компании Rynair за правильные действия в этой ситуации", - сказал он.

Проблема с версией Минтранса, которую пришлось позорно зачитывать г-ну Сикорскому, заключается в том, что группировка ХАМАС, от имени которой по версии агрохунты была прислана угроза о взрыве самолета с требованием к ЕС «отказаться от поддержки Израиля в этой войне», заключила мирное соглашение с властями Израиля в ночь на 21 мая, за двое суток до инцидента с рейсом Ryanair.