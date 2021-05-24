Последнее обновление: 24.05.2021 18:17

Компания Rynair назвала пиратством посадку своего самолета в Минске

Авиакомпания Rynair выдала новое заявление по поводу разворота своего рейса Афины-Вильнюс с посадкой в Минске, которое радикально отличается от политкорректного текста, появившегося в СМИ в минувшее воскресенье.

«Rynair осуждает незаконные действия белорусских властей, развернувших вчера рейс компании FR4978 в Минск (23 мая), что является актом воздушного пиратства», - говорится в заявлении компании.

Теперь этим вопросом занимаются агентства по безопасности и НАТО. Rynair в полной степени сотрудничает с ними и мы не можем в дальнейшем комментировать эту тему по соображениям безопасности», - сказано в заявлении.

Либо компания решила не включать дальше дурака, либо члены экипажа все-таки заговорили, либо показания черных ящиков были достаточно убедительны.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование