Литва подтверждает, что 5 человек с рейса Rynair остались в Минске

Из столицы Греции самолетом вылетело 126 пассажиров, однако после принудительной посадки в Минске в Вильнюс вернулся 121 пассажир.

Такие данные в ходе виде пресс-конференции озвучила премьер Литвы Ингрида Шимоните.

В белорусской столице был задержан летевший этим самолетом из Афин в Вильнюс основатель Nexta Роман Протасевич, а также его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Как сообщает BNS, еще двое оставшихся в Минске являются гражданами Беларуси.

На вопрос, установлены ли личности всех пассажиров, Шимоните ответила, что не может предоставить эти данные, так как "это информация, связанная с проводимым досудебным расследованием".

"Я могу сказать только то, что все граждане Литвы безопасно вернулись в Литву", - сказала она.

По словам премьера, также еще не ясно, могут ли летевшие этим самолетом люди рассчитывать на компенсацию.

Сегодня представители департамента авиации Минтранса РБ убеждали журналистоа в том, что на борту самолета Rynair было 123 пассажира.