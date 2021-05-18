Руководство ЕС и Тихановская обсуждают ситуацию вокргу tut.by

Светлана Тихановская сообщила, что находится в непосредственном контакте с руководством Евросоюза в связи с событиями вокруг сайта tut.by, называя при этом блокировку портала и его зеркал «убийством» и «оккупацией».

«Сегодня мы все – свидетели умышленного убийства медиа и независимого портала TUT.by… Многие опасались, что так и произойдет, но это совсем другое чувство, когда смотришь на последовательное уничтожение свободы собственными глазами. Сборище людей, которые удерживают власть в Беларуси, – это и есть настоящий оккупационный режим: они убивают СМИ, убивают партии и сообщества, убивают нас – на улицах и в тюрьмах», - говорится в видеозаявлении Тихановской, текст которого распространила пресс-служба.

«Я и моя команда уже находимся на связи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы требуем безотлагательной реакции ЕС, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ, защиты журналистов и помощи для продолжения работы, вопреки репрессиям. Мы настаиваем, что нужно ввести санкции в отношении всех ответственных за репрессии в адрес редакций, журналистов и блогеров», - добавила она.