Последнее обновление: 18.05.2021 17:06

Проходит обыск у журналиста tut.by Елены Толкачевой

В настоящий момент проходит у журналиста tut.bу Елены Толкачевой, с постановлением к ведущей раздела «Деньги и власть» пришли два сотрудника Департамента финансового контроля КГК.

Один из управления по Могилевской области — это старший сержант финансовой милиции Иван Владимирович Погребицкий. Второй сотрудник — из управления ДФР КГК по Гродненской области. Его зовут Дорош Артем Михайлович, сообщает Onliner.by.

Пока статус Елены Толкачевой не определен. С ней в квартире адвокат Минской коллегии адвокатов Татьяна Курадовец. Соседей Елены понятыми не пустили. Вместе с сотрудниками ДФР пришли еще двое мужчин в темном.

Постановление о проведении обыска утверждено заместителем директора Департамента финансовых расследований КГК полковником финансовой милиции Прокопуком, санкционировано Генеральным прокурором Андреем Ивановичем Шведом. В ходе расследования уголовного дела «установлено, что директор ООО „Тут Бай Медиа“ Чекина Л. Ю., действуя в группе с главным бухгалтером указанного общества Асад А.В. при соучастии иных лиц, уклонились от уплаты налогов».

В свою очередь, сайт волонтеров включил директора Rocket Data Дарью Данилову и журналиста Onliner.by Александра Чернухо в списки задержанных.

Ранее, официальный представитель МВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила Onliner, что информации о задержании Александра Чернухо, как и о других задержаниях у офиса TUT.BY, в милиции нет.

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