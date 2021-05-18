ДФР проводит обыски у редакторов tut.by (Дополнено)

Редакция tut.by сообщила на своем сайте о том, что в настоящий момент ДФР Госконтроля Беларуси проводит обыски у редакторов портала, включая главреда Марину Золотову.

«Кроме того не отвечают на звонки сотрудники редакции, которые были в офисе. Мы обновим новость, когда появится дополнительная информация», - говорится в сообщении на сайте tut.by.

Пресс-служба Госконтроля сообщила Onliner, что информация о причинах прихода силовиков в Tut.bу будет обнародована позже.

«Пока по этой ситуации без комментариев», - ответили в пресс-службе.

Входная дверь в офис издания опечатана.

Помимо этого, в медийном пространстве появились сообщения о том, что ДФР наведался в офис hoster.by.