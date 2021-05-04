Доверенных лиц Тихановской приговорили к 6 и 6,5 годам колонии

Суд Железнодорожного района Гомеля приговорил четверых доверенных лиц политика Светланы Тихановской к 6 и 6,5 годам колонии по делу «о подготовке к захвату зданий госорганов».

Юрия Власова суд приговорил к 6,5 годам усиленного режима, Татьяну Каневскую — к 6 годам колонии общего режима, Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина — к 6 годам колонии усиленного режима.

Осужденных задержали в период с 6 по 8 августа, им предъявили обвинения в приготовлении к массовым беспорядкам (часть 1 статьи 13, часть 2 статьи 293 УК) и приготовлении к захвату зданий (часть 1 статьи 13, часть 1 статьи 292 УК). Власова обвинили также в оскорблении представителя власти (статья 369 УК).