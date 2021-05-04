Лукашенко не верит в прогнозы МВФ и ВБ в отношении белорусской экономики

Лукашенко не верит в прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) относительно белорусской экономики.

Во время встречи сегодня с премьер-министром Романом Головченко, он назвал их необъективными.

Прогноз социально-экономического развития Беларуси, утвержденный указом Лукашенко, предполагает, что в этом году ВВП страны вырастет на 1,8%. По итогам первого квартала он увеличился на 0,9%.

Между тем Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП республики в 2021 году на 2,2%, МВФ - на 0,4%.

«Я читаю в средствах массовой информации различные прогнозы: МВФ, Всемирный банк дает оценки, многие другие, наши доморощенные аналитики. Но я же не первый год вижу эти итоги и прогнозы, они ни разу не были объективными, и мы ни разу не работали так, как они прогнозируют. Поэтому самый точный прогноз должен быть у правительства: что мы все-таки будем иметь с учетом проблем, которые существуют», - заявил Лукашенко.

По его мнению, одна из таких проблем - это попытка запугать белорусов санкциями, вот почему нельзя оставлять это без ответа.

«Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна», - заявил пенсионер.