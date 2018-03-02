Лукашенко заявил о стагнации регионов

Страна, регионы развиваются неравномерно. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко, заслушивая отчет правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

"Страна, регионы развиваются неравномерно. А точнее, развитие есть только у Минской и с большой натяжкой у Гродненской областей. Валовой региональный продукт этих регионов за прошлую пятилетку и два года текущей вырос в Минской на 28% и в Гродненской на 13%. Остальные регионы стагнируют: за 7 лет Брестская область прибавила всего около 5%, Гомель - 3%, Витебская - 2%, а валовой региональный продукт Могилевской области за 7 лет даже сократился", - констатировал Лукашенко.

По его словам, любая серьезная дифференциация всегда приводит к точкам раскола в обществе и масштабным проблемам в стране.

"Поэтому правительству и облисполкомам поставлена задача: жизнь наших людей должна быть одинаково комфортной в любом городе и районе", - подчеркнул он.

Основа этого - прежде всего создание новых предприятий, сказал Лукашенко.

"В этих целях наше небогатое государство по крупицам собирает деньги и направляет их в инвестиционные проекты. Поэтому премьер-министр сегодня доложит об их реализации, каковы перспективы и как они повлияют на развитие регионов", - сказал он.