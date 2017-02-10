Лукашенко взялся за экономику: требует ее сбалансированности, без валютных потрясений и платежных кризисов

Лукашенко обсуждает сегодня на совещании нестандартные меры и действия по улучшению состояния в экономике.

Как сообщает пресс-служба правителя, в числе приглашенных на совещание - небольшая группа экспертов, которые непосредственно участвовали в проведении социально-экономической политики в Беларуси.

"То есть с одной стороны - люди, которые сегодня занимаются экономикой. С другой - которые занимались экономикой почти в этих же должностях вчера, но до сих пор работающие в той или иной экономической структуре, и для которых развитие нашей страны небезразлично", - пояснил Лукашенко.

Он рассказал, что в последнее время получает очень много писем из разных источников, в которых специалисты высказывают свою позицию и точку зрения.

"Порой критическую в отношении некоторых направлений развития нашей экономики. Я чувствую, что накопилось несколько таких предложений, которые мы должны сегодня обсудить, следуя принципу открытости разговора президента с различными слоями населения", - сказал Лукашенко.

По его словам, необходимо в ходе дискуссии определиться по дальнейшим действиям, возможно нестандартным, которые могут придать дополнительный импульс белорусской экономике.

В Беларуси в вопросе формирования направлений развития экономики и управления экономикой уже испробовали различные методы и подходы.

"И на деле попробовав, знаем, к каким последствиям могут привести те или иные действия, - сказал Лукашенко. - Но есть хорошая от жизни поговорка, что истина где-то посередине. Есть консервативный путь развития экономики. С другой стороны - либеральный. В разные периоды мы действительно пользовались разными методами и инструментами развития экономики. Но, исходя из того, что истина посередине, думаю, мы сегодня сможем договориться и найти некие компромиссы".

"Нашу экономику стоит проревизировать с точки зрения человеческого фактора. Однако важно, чтобы предпринимаемые шаги не создавали предпосылок для дестабилизации в будущем, - подчеркнул он. - Развитие должно быть абсолютно сбалансированным. Без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений, которые мы уже переживали".

"Если кто-то рассчитывает на масштабную эмиссию, то мое требование абсолютно известно и исходит из сути экономического развития последних лет: пустых денег печатать не будем. Необходимо решать все вопросы собственными силами за счет грамотного экономического регулирования и улучшения делового климата", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что нынешнее совещание в узком кругу не подменяет предстоящего разговора на расширенном заседании правительства, которое должно состояться в ближайшее время.

"Там мы посмотрим, как выполняется план, который правительство предложило стране и который утвержден президентом. Посмотрим, как этот план выполнен за первый год пятилетки и какие заделы созданы на будущее. Сегодня мы должны обсудить нестандартные меры и действия, которые можем предпринять, чтобы улучшить ситуацию и ускорить развитие нашей экономики", - заключил он.