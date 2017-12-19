Лукашенко напрягает перекладывание проблем предприятий и банков на бюджет

Лукашенко заговорил о действенных мерах оздоровления финансовой ситуации на конкретных предприятиях и в отраслях экономики.

"Мы себе не можем позволить постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет. Нам надо системно определиться с этим вопросом. Необходимо более активное участие банков в данных процессах. Но самым активным должен быть тот, кто брал деньги. Нам следует предусмотреть действенные меры оздоровления финансовой ситуации как на конкретных предприятиях, так и в отраслях экономики", - заявил сегодня Лукашенко на совещании о предлагаемых новых инструментах реструктуризации долговых обязательств в экономике.

По его словам, на совещание вынесен вопрос работы с проблемными долгами предприятий реального сектора экономики. Уровень накопленной кредитной задолженности в некоторых организациях велик, и это не позволяет им эффективно работать и развиваться. Здесь сказываются недоработки прошлых лет, просчеты в бизнес-планировании и дороговизна денег в банковской системе.

Только в 2015 и 2016 годах был принят десяток решений по ряду предприятий и отраслей на общую сумму $1,8 млрд. Были реструктуризированы их долги, предоставлялись отсрочки, рассрочки погашения задолженности по кредитам, выдавались бюджетные займы.

"Тогда правительство обещало, что если мы поможем нашим предприятия, то это будет в последний раз. Нужен был, с точки зрения правительства, некий толчок, и они начнут эффективно работать, вернут долги. Сейчас пришло время долги возвращать, погашать займы. Но опять волна предложений о еще одной реструктуризации. Мотивация та же: заклинания, стенания, плач", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

При этом он подчеркнул, что в подготовленных предложениях не видит ответственности тех, кто брал долги и высказал нарекания в адрес руководства своей администрации и КГК, в том числе за отсутствие оперативного информирования по данным вопросам и невнесение соответствующих кадровых предложений, следование лишь в фарватере предложений правительства.

"Вы плететесь в хвосте событий", - упрекнул Лукашенко.

"Правительство и Нацбанк подготовили предложения, содержащие якобы ряд новаций. С моей точки зрения, это новации только по терминологии", - добавил он.

Между тем его интересует: что предусматривается сделать для сокращения объемов проблемной задолженности, насколько быстро механизм работы с проблемными долгами, предлагаемый правительством и Нацбанком, позволит выйти предприятиям из долговой ямы, какой эффект от новаций будет для реального сектора экономики, бюджета и банков.

"Жду четких ответов на вопросы о последствиях принятия представленных предложений", - потребовал он.