В мире число заражений коронавирусом превысило 150,22 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 150220778 (+891920 за сутки) по данным Worldometer на 6:51 29 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3163936 (+15155) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 19317516 (+119576) человек, из них 110785 (-449) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 127739326 (+757189) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 32983695 (+56604) случаями заражения, Индия – 18368096 (+379459), Бразилия – 14523807 (+77266), Франция – 5565852 (+31539) и Россия – 4787273 (+7848). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 379459, Бразилия – 77266, США – 56604, Турция – 40444, Франция – 31539. Беларусь (1255) – на 56 (+10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 588337, Бразилия – 398343, Мексика – 215547, Индия – 204812 и Великобритания – 127480. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3647, Бразилия – 3019, США - 954, Польша – 636, Колумбия – 490. Беларусь – на 74 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 355924 случая заражения коронавирусом и 2522 смерти.