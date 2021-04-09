Последнее обновление: 09.04.2021 15:20

Италия планирует возобновить туризм с 2 июня

Правительство Италии рассматривает возможность значительного ослабления коронавирусных ограничений в мае и может вновь открыть туристический бизнес в июне.

"2 июня - национальный праздник, и это может быть подходящее время. Идут идеологические дебаты по поводу открытия. Нет черного или белого. Но было бы неправильно подавать только негативные сигналы, потому что экономика тоже работает на ожиданиях", - заявил министр туризма Италии Массимо Гаравалья.

Он подчеркнул, что необходимо предварительное планирование для возобновления работы итальянского туристического сектора - одного из тех, которые больше всего пострадали от карантина, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Есть предприятия, которые можно открыть за ночь, например, парикмахерские. Другие так не могут, например, большие отели. Мы должны отслеживать данные о состоянии здоровья и, исходя из этого, открывать их как можно скорее", - сказал он.

Гаравалья не уточнил, будет ли разрешен туризм путешественниками из стран вне ЕС в этом году, и не указал, планирует ли Италия присоединиться к европейской схеме "паспорта здоровья".

Выступая на пресс-конференции в четверг вечером, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что дата возобновления туризма в Италии этим летом еще не определена, но выразил надежду, что заявление министра туризма относительно июня станет возможным.

"Будем надеяться, что, может быть, даже раньше, кто знает", - сказал Драги.

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