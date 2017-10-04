Туристов пустили на вершину Колизея впервые за 40 лет

В среду, 4 октября, после реставрации для туристов открыли доступ на четвертый и пятый уровни римского Колизея.

Самые верхние части древнего амфитеатра были закрыты для посещений последние 40 лет, сообщает The Local.

"С этого уровня открывается великолепный вид на Колизей и Рим, который посетитель запомнит как одну из самых красивых вещей в своей жизни", - сказал министр культуры Италии Дарио Франческини.

Верхняя часть Колизея, которая в эпоху античности, предназначалась для низших слоев населения, расположена на высоте 40 м. Кроме того, путешественники получили возможность посетить соединительную галерею, которая ранее никогда не была открыта для публики.

В течение октября эти части Колизея будут включены в обычные экскурсии, а с 1 ноября можно будет забронировать визит только на высокие уровни. Стоимость обязательной предварительной брони для малокомплектных групп (25 человек) в сопровождении экскурсовода и сотрудника Колизея – 9 евро с туриста.

Стоит отметить, что Колизей был самым большим амфитеатром античного мира, это коллективное сооружение императоров династии Флавиев. Его начали строить в 72 году н.э. при императоре Веспасиане, а в 80 году н.э. амфитеатр был освящен императором Титом