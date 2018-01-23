Последнее обновление: 23.01.2018 18:02

Рим предложит туристам пляжный отдых

У жителей и гостей столицы Италии этим летом появится возможность поваляться на пляже, не уезжая из города.

Как сообщает The Local со ссылкой на мэра Рима Вирджинию Раджи, вдохновленные примером Парижа, местные власти обустроят искусственный пляж на берегу Тибра, засыпав песком10 тысяч квадратных метров.Зону отдыха расположат возле моста Маркони, к югу от большинства главных достопримечательностей Вечного города. Здесь планируют оборудовать спортивную площадку и другие аттракционы.

В свете прошлогоднего запрета на купание в фонтанах, штраф за нарушение которого составляет 240 евро, новый пляж может стать популярным местом среди тех, кто хочет освежиться летом, когда температура в городе достигает 40 градусов.

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