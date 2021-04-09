Рынок автомобильной "вторички" в РФ вырос в марте 10,4%

В марте 2021 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 476,1 тыс. единиц.

Это на 10,4% больше, чем в марте прошлого года (431,4 тыс. шт.). Такие данные приводятся в пресс-релизе аналитического агентства "Автостат".

По оценкам агентства, лидерство на вторичном рынке страны сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось более 23% от общего объема перепродаж (111,5 тыс. штук, плюс 9,8% в годовом сравнении).

Лучшей среди иномарок по-прежнему остается японская Toyota (53,8 тыс., плюс 7,8%). В тройку лидеров вошел и другой бренд из Японии - Nissan (+6,6%, 26,9 тыс. шт.). Замыкают топ-5 корейские марки Hyundai (26,6 тыс. шт.) и KIA (25,9 тыс. шт.), показывающие рост на 13,5% и 12,9% соответственно.

Эксперты отмечают, что все бренды, вошедшие в первую десятку, продемонстрировали в марте положительную динамику. Самый большой рост показывают перепродажи Chevrolet (+15,4%).