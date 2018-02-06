"АвтоВАЗ" увеличил продажи в РФ в январе на 29%, Sollers - на 13,9%

ПАО "АвтоВАЗ" увеличило продажи в РФ в январе на 28,6%, до 21,005 тыс. автомобилей, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Автомобили Lada заняли 20,5% рынка против 20,9% годом ранее.

Lada Vesta заняла первое место по продажам в РФ по итогам января: было реализовано 6,696 тыс. автомобилей (+63,8%). Lada Granta заняла третье место на рынке с продажами на уровне 5,315 тыс. машин (+14,9%).

Продажи Lada Largus в январе составили 2,268 тыс. автомобилей (10-е место, +45,2%). Lada 4x4 оказалась на 11-м месте - в январе продано 2,068 тыс. машин (+27,1%). На 12 месте списка оказалась Lada Xray с продажами в 1,912 тыс. машин (+21,2%).

"АвтоВАЗ" нарастил продажи в РФ по итогам 2017 г. на 17%, до 311,6 тыс. автомобилей. В декабре 2017 г. в России было продано 32,58 тыс. Lada (+17,9%).

В январе российский автопроизводитель Sollers нарастил продажи легковых автомобилей и LCV в РФ на 13,9% в годовом сравнении, до 1,976 тыс., говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Продажи автомобилей "УАЗ" в РФ в январе при этом выросли на 11,5%, до 1,935 тыс.

В январе также был продан 41 автомобиль SsangYong (годом ранее - 0, компания возобновила продажи в феврале 2017 г.).

В 2017 г. группа Sollers снизила продажи на 16,5% по сравнению с показателем за 2016 г., до 41,755 тыс.