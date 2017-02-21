В Германии Lada Vesta будет продаваться по цене от 12,5 тысячи евро

Lada Vesta поступает в продажу в Германии по цене от 12,5 тысячи евро, также в феврале начнутся продажи этой модели в Венгрии, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Немецким покупателям Lada Vesta будут предлагать с двигателем 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил. Поставляемые в Европу машины соответствуют нормам токсичности Евро-6, от версий для внутреннего рынка они отличаются калибровками блока управления и системой бортовой диагностики", - отмечается в сообщении.

Ранее о планах начать продажи модели в Германии говорил журналистам вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Ян Птачек. По его словам, у компании есть импортер в Германии, который уже продает другие модели концерна, и он же через свою дилерскую сеть займется продвижением новинки на местном рынке.

Цены на Lada Vesta в Германии начинаются с 12,49 тысячи евро, сообщает ведомство.

"В комплектации кондиционер, 16-дюймовые легкосплавные колеса (диски), датчики света и дождя, аудиосистема, круиз-контроль, мультифункциональный руль и парктроник, добавлены боковые подушки безопасности, которые в России устанавливаются в версии Luxe, и датчики давления в шинах, которые по закону обязательны для Европы", - уточняется в сообщении.

Версия "Люкс" оценивается в 13,49 тысячи евро, у нее есть климат-контроль, обогрев лобового стекла и мультимедиасистема с семидюймовым экраном, навигацией и камерой заднего вида. Машины с роботизированной коробкой передач поставляются в максимальной комплектации, добавляет ведомство.