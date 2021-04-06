Последнее обновление: 06.04.2021 13:05

Лукашенко обвинил Польшу в предоставлении убежища «беглым предателям»

Лукашенко на прошедшем сегодня совещании назвал причины недавнего резкого ухудшения отношений с Польшей.

«По правде говоря, наши политические контакты с этой страной (Польшей – ред.) никогда не были идеальными. Но мы в силу своего характера, менталитета долго мирились с отдельными выпадами и обвинениями в свой адрес, старались найти компромисс, проявляли гибкость, понимание», - сказал Лукашенко.

"Но, оказалось, эти конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость. Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций", - подлжил пенсионер.

"Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников", - заявил Лукашенко.

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