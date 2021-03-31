Cейм Польши призвал власти Беларуси прекратить репрессии против польской общины

Сейм Польши во вторник единогласно принял резолюцию, в которой осудил репрессивные действия официального Минска против польского национального меньшинства и призвал белорусские власти освободить задержанных деятелей польской общины.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу нижней палаты польского парламента.

"Сейм Польши выражает протест против грубой кампании репрессий, развернутую белорусскими властями против граждан Беларуси польской национальности, которые стремятся осуществлять культурно-образовательную деятельность и укреплять национальные традиции", - говорится в резолюции, передает Укринформ.

Польские депутаты выразили недовольство бесправными действиями Минска по вмешательству в работу польского национального меньшинства, особенно Объединения поляков в Беларуси и Форума польских региональных инициатив Бреста и Брестской области, что противоречит демократическим стандартам.

В документе подчеркивается, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Минска по защите прав национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским договоренностям.

"Действия белорусских властей ведут к эскалации напряжения и углублению самоизоляции этой страны на международной арене и максимально затрудняют возвращение к нормальным контактам с соседней Польшей", - говорится в резолюции.

В документе выражается солидарность со всеми деятелями польского национального меньшинства, которые на данный момент задержаны - Анжеликой Борис, Анджеем Почобутом, Иреной Бернацкой, Марией Тишковской, Анной Панишевой, а также другими деятелями польского меньшинства - учителями, журналистами, общественными деятелями.

"Сейм Польши требует скорейшего освобождения и прекращения против них всевозможных репрессий и призывает международное сообщество к солидарной и решительной реакции на бесправные действия белорусских властей", - говорится в резолюции.