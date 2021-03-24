Последнее обновление: 24.03.2021 07:51

МИД Польши вызвал представителя посольства РБ из-за задержания Анжелики Борис

Министерство иностранных дел Польши вечером вторника, 23 марта, вызвало представителя белорусского посольства в Варшаве и выразило ему протест в связи с задержанием в Гродно Анжелики Борис, возглавляющей неофициальный Союз поляков Беларуси.

"Призываем как можно скорее освободить председателя Союза поляков Беларуси и положить конец произвольным преследованиям представителей польского меньшинства", - говорится в сообщении польского МИДа, опубликованном на сайте ведомства, передает DW.

Как отметили в министерстве, представитель посольства РБ "получил недвусмысленный сигнал" о том, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Беларуси по защите национальных меньшинств и двусторонним обязательствам по защите польского меньшинства.

"Деятельность Союза поляков в Беларуси направлена на сохранение польской культуры и традиций, поддержку польского образования и изучение польского языка", - подчеркнули в ведомстве. Арест Анжелики Борис, по оценке польского МИДа, "равносилен изгнанию польскости".

Ранее во вторник стало известно, что в Гродно была задержана глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис. "Еду в Ленинский РУВД", - написала она в своем Facebook.

По словам замминистра иностранных дел Польши Марчина Пшидача, польский консул незамедлительно направился к предполагаемому месту нахождения Борис. Он выясняет причины задержания.

Союз поляков Беларуси - крупнейшая польская организация в стране, не зарегистрированная белорусскими властями. Она существует параллельно с отколовшимся от нее крылом, официально признанным белорусским правительством.

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