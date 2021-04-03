КГБ Беларуси включил Тихановскую и Латушко в список террористов

КГБ Беларуси добавил в «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности» 18 новых фамилий.

Список пополнился 17 новыми фамилиями в рамках некоего уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.14 (Покушение на преступление) и ч.3 ст.289 (Акт терроризма) УК Республики Беларусь, следует из перечня.

В список включены Светлана Тихановская и Павел Латушко, блогер Антон Мотолько, экс-сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игорь Макар, один из создателей BYPOL Андрей Остапович, бывший следователь СК Светлана Хилько, бывший офицер ГУБОПиК Станислав Лупоносов.

В список добавлен задержанный за подготовку «терактов» Вячеслав Малейчук, вероятно, чтобы хоть кто-нибудь поверил в это дело. Малейчук обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 14 и ч.1 ст.289, ч.1 ст.14 и ч.2 ст.289 УК.

«Следственным управлением КГБ расследуется уголовное дело, возбужденное Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в отношении участников инициативы «BYPOL» по факту организации 25.03.2021 актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных гражданином Малейчуком В.А. Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С.Тихановская, П.Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом», - сообщила пресс-служба КГБ Беларуси.

«В качестве обвиняемых по уголовному делу по ч.4 ст.16 и ч.3 ст.289 УК Республики Беларусь (акт терроризма, совершенный организованной группой) привлечены 18 лиц. Фигуранты объявлены в международный розыск. Подготовлены документы об экстрадиции С.Тихановской, П.Латушко из Литвы и Польши соответственно. Все фигуранты уголовного дела внесены в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности», - сказано в сообщении.

Части статей, по которым обвиняется Малейчук в пресс-релизе, не совпадают с указанными в перечне.