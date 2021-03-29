Глава Совбеза РБ назвал предателями входящих в BYPOL граждан

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович назвал предателями вошедших в инициативу BYPOL бывших сотрудников силовых ведомств, а также обвинил оппозицию в использовании беларусов в качестве пушечного мяса.

"Различными деструктивными силами были предприняты попытки по дестабилизации обстановки на территории Беларуси, провоцированию народа Беларуси и поднятию протестной массы. Руководство этими мероприятиями осуществляли деятели, находящиеся за границей, так называемые лидеры, которые "переживают" за то, что творится на территории страны, предатели, по-другому не назову, которые входят в BYPOL", - заявил Вольфович после совещания у Лукашенко

По его словам, эти лица абсолютно не думают о том, что может произойти с гражданами, которые по их призывам принимают участие в противозаконных мероприятиях.

"Они их рассматривают как пушечное мясо. Им абсолютно все равно, что с ними будет и какие меры ответственности потом будут применены к этим людям", - заявил госсекретарь Совбеза, которого цитирует БелТА.

"Есть еще информация определенного рода. Но оперативные вещи раньше времени говорить нельзя. Все эти негодяи у нас переписаны, и, скорее всего, в ближайшее время мы эти списки опубликуем, чтобы они знали, что мы их знаем. Это люди, которые бросили свою страну, убежали и из-за границы пытаются столкнуть людей друг с другом. Белорусы всегда жили мирно, и я уверен, что та система, которая сегодня создана, обеспечит правопорядок на территории нашей страны", - заключил Вольфович.

Он забыл добавить, что созданная система использует беларусов как «кормовую базу» и называет «фуфаечной публикой».