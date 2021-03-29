Лукашенко: Протест не сдулся, а переформатируется

Лукашенко сегодня опроверг собственных пропагандистов и подтвердил, что в Беларуси продолжаются протесты

"То, что у нас идет переформатирование действий протестунов и беглых, мы это видим. Должен просто сказать, что мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы. Этого допустить мы не можем и не имеем права. И это характерно прежде всего для города-героя Минска", - заявил сегодня Лукашенко.

"Смотрите за порядком», - поручил Лукашенко Наталье Кочановой.

«Надо каждый день работать, как это вы делали на протяжении зимы. Поэтому есть и результат. Люди у нас не идиоты. Они же прекрасно видят, что кто-то, как они говорят, "бабки косит за границей". Ясно, кто сидит на этих потоках. И люди не хотят быть, как они говорят: что вы нас на вилы бросаете, а сами там эти деньги по карманам раскладываете? Они чувствуют, что их просто подставляют, и мы это видим внутри страны", - продолжил пенсионер.

По его словам, «надо работать жестко с теми, кто берется за оружие, кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или огнетушителях произвести эти взрывы».

"С этими мы разговаривать не будем. И считать до трех тоже не будем. Но основная-то масса людей, с которыми надо разговаривать. Поймут они нас или нет, услышат или нет - это их дело. Но с людьми надо разговаривать", - заключил Лукашенко.

"Я уже не единожды говорил о том, что спокойной жизни у нас не будет. Она может быть спокойной, может быть более острая ситуация, но абсолютного покоя в стране никогда не будет. Потому что уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить здесь обстановку", - продолжил он.

"Уже некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску протестунов, от этого отказались. Появились более радикальные, типа BYPOL, где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих. Трудно их, конечно, назвать военнослужащими. Вы видите эти призывы к радикализации", - посетовал пенсионер.